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Более 1 млн билетов проверили контролеры в общественном транспорте Москвы в марте

Более 3 млн билетов проверили контролеры организатора перевозок с начала года, из них свыше 1 млн — в марте. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Freepik

«В течение первых трех месяцев этого года контролеры проверили на 16,5% проездных билетов больше, чем за такой же период в 2024 году. Мы видим, что эффективная работа контролеров, а также усиленные проверки на автобусных маршрутах заметно снижают количество безбилетников. Каждая оплаченная поездка вносит вклад в развитие московского транспорта. Благодарим всех добросовестных пассажиров», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Отмечается, что контролеры работали на маршрутах автобусов, электробусов, трамваев и у станций метро. Также они провели 11 усиленных проверок вместе с сотрудниками полиции, в ходе которых проверили факт оплаты проезда у пассажиров в 630 автобусах (это более 30 тыс. проездных билетов) и выявили почти 2,5 тыс. безбилетников.