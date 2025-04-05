Более 1 млн билетов проверили контролеры в общественном транспорте Москвы в марте

«В течение первых трех месяцев этого года контролеры проверили на 16,5% проездных билетов больше, чем за такой же период в 2024 году. Мы видим, что эффективная работа контролеров, а также усиленные проверки на автобусных маршрутах заметно снижают количество безбилетников. Каждая оплаченная поездка вносит вклад в развитие московского транспорта. Благодарим всех добросовестных пассажиров», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.