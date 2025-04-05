Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за резкого похолодания

Белгидромет объявил в республике оранжевый уровень опасности, причина — резкое похолодание, если в пятницу, 4 апреля, было тепло и солнечно, то субботний день удивляет температурой едва ли не близкой к нулевой отметке.
При этом синоптики предостерегают: на большей части Беларуси пройдут осадки — дождь, мокрый снег, снег. Эту снежную картину природа (в некоторых районах) дополнит грозами. Ветер — порывистый, по западу — сильный порывистый. На дорогах в северной части Беларуси гололедица. Что касается температуры воздуха, то она составит от 3−9 градусов тепла, лишь по юго-востоку будет чуть комфортнее: до +11.
В Минске синоптики с вероятностью в 80−90% прогнозируют осадки: и дождь, и мокрый снег, плюс — северный порывистый ветер. Днем — до максимум 5 градусов тепла, в вечерние часы — от нуля до плюс двух.
Первое воскресенье апреля тоже не обещает порадовать весенним солнцем и теплом.
«На большей части территории республики ожидается усиление северного, северо-восточного ветра порывами 15−20 м/с, метель. По юго-восточной половине страны — сильный снег, мокрый снег, ночью местами очень сильный снег», — констатируют синоптики планы небесной канцелярии на Беларусь.
Ранее мы писали о том, что в Следственном комитете сообщили о том, что ребенок погиб в Брестском районе из-за взрыва боеприпаса 4 апреля 2025 года (здесь читать далее).