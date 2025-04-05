Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за резкого похолодания

При этом синоптики предостерегают: на большей части Беларуси пройдут осадки — дождь, мокрый снег, снег. Эту снежную картину природа (в некоторых районах) дополнит грозами. Ветер — порывистый, по западу — сильный порывистый. На дорогах в северной части Беларуси гололедица. Что касается температуры воздуха, то она составит от 3−9 градусов тепла, лишь по юго-востоку будет чуть комфортнее: до +11.