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На Ростовскую область обрушилась магнитная буря

Магнитные возмущения накрыли Ростовскую область ночью и утром 5 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Прошедшей ночью на Ростовскую область обрушилась магнитная буря уровня G-1 с Кр-индексом 5. Об этом можно судить по данным сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В целом неспокойная магнитосфера сохранялась примерно с полуночи до полудня 5 апреля. Наибольшая магнитная активность отмечалась ночью, потом начался постепенный спад. Далее магнитосфера должна стабилизироваться.

Метеозависимым людям рекомендуют избегать стрессов и больше отдыхать.

Напомним, показатель G (от G1 до G5) означает уровень геомагнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности. Таким образом, уровень G1 с Кр-индексом 5 — слабая магнитная буря.