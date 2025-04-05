Прошедшей ночью на Ростовскую область обрушилась магнитная буря уровня G-1 с Кр-индексом 5. Об этом можно судить по данным сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
В целом неспокойная магнитосфера сохранялась примерно с полуночи до полудня 5 апреля. Наибольшая магнитная активность отмечалась ночью, потом начался постепенный спад. Далее магнитосфера должна стабилизироваться.
Метеозависимым людям рекомендуют избегать стрессов и больше отдыхать.
Напомним, показатель G (от G1 до G5) означает уровень геомагнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности. Таким образом, уровень G1 с Кр-индексом 5 — слабая магнитная буря.