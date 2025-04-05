Разработан источник электронов для импортного медоборудования

Системы лучевой терапии, применяемые в российской медицине в настоящее время, почти исключительно импортные, отметили в МИФИ. Один из ведущих поставщиков этого оборудования на российский рынок, британско-шведская компания Elekta, в 2022 году прекратила поставки комплектующих для своей продукции, что поставило под угрозу работоспособность уже установленных терапевтических комплексов. Между тем источники электронов — критически важную для работы системы лучевой терапии деталь — требуется менять не реже, чем раз в два года.