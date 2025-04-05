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Омских болельщиков после матча «Авангарда» развезут шаттлы

Омичам напомнили расписание автобусов.
Источник: Om1 Омск

Омичам напомнили расписание шаттлов, которые будут курсировать от «G-Drive Арены» после матча «Авангард» — «Металлург» 5 апреля. Автобусы развезут болельщиков по разным районам города. Об этом рассказали в пресс-службе омского хоккейного клуба.

Шаттлы будут отправляться от «G-Drive Арены» в зависимости от того, сколько людей будет ждать. Остановки указаны в расписании для удобства, но автобусы могут высаживать пассажиров и на других остановках по просьбе.

Болельщиков попросили учесть, что в Омске частично перекрыт мост имени 60-летия ВЛКСМ. На мосту также работают реверсивные светофоры, важно следить за их сигналами.

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Фан-сектор «Авангарда» призвал не реагировать на агрессию фанатов «Металлурга».