Омских болельщиков после матча «Авангарда» развезут шаттлы

Омичам напомнили расписание шаттлов, которые будут курсировать от «G-Drive Арены» после матча «Авангард» — «Металлург» 5 апреля. Автобусы развезут болельщиков по разным районам города. Об этом рассказали в пресс-службе омского хоккейного клуба.
Шаттлы будут отправляться от «G-Drive Арены» в зависимости от того, сколько людей будет ждать. Остановки указаны в расписании для удобства, но автобусы могут высаживать пассажиров и на других остановках по просьбе.
Болельщиков попросили учесть, что в Омске частично перекрыт мост имени 60-летия ВЛКСМ. На мосту также работают реверсивные светофоры, важно следить за их сигналами.
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