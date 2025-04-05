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В Ростовскую область пригласили водителей автобусов из Алтая

Водителей из Алтая собираются принять на работу в АТП Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области готовы трудоустроить жителей пяти республик: Алтая, Дагестана, Калмыкии, Ингушетии, Северной Осетии — Алании. Соглашения об этом уже заключила донская служба занятости населения, сообщают власти региона.

В частности, для автотранспортных компаний донской столицы уже провели открытый отбор в Республике Алтай. Подходящих кандидатов пригласили на собеседования.

— Межрегиональное сотрудничество полезно в привлечении кадров. Наши специалисты информируют работодателей о такой возможности. Далее предприятия сообщают о готовности рассматривать кандидатов, а кадровые консультанты проводят открытый отбор, — пояснил начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян.

Предприятия и организации самостоятельно определяют условия привлечения новых специалистов. Например, могут представлять жилье, санаторное лечение и другие преференции.

Напомним, ранее на автобусах Ростова предложили работал 100 водителям из Узбекистана.