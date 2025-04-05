В Ростовскую область пригласили водителей автобусов из Алтая

— Межрегиональное сотрудничество полезно в привлечении кадров. Наши специалисты информируют работодателей о такой возможности. Далее предприятия сообщают о готовности рассматривать кандидатов, а кадровые консультанты проводят открытый отбор, — пояснил начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян.