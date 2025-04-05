В Уфе двое детей на одном самокате получили травмы в ДТП с легковушкой

По данным дорожной полиции, ДТП произошло около до № 25 по проспекту Октября. Двое мальчиков ехали на одном самокате, что категорически запрещено. В какой-то момент они стали пересекать проезжую часть и врезались в движущуюся «Приору», за рулем которой находился 35-летний водитель.