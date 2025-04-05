В Уфе двое детей на одном самокате получили травмы в ДТП с легковушкой

Накануне в Уфе состоялось первое в новом сезоне ДТП с участием несовершеннолетних самокатчиков. Как сообщают в ГАИ, вечером 4 апреля на проспекте Октября двое детей 13 и 12 лет на одном самокате врезались в «Лада Приора».
По данным дорожной полиции, ДТП произошло около до № 25 по проспекту Октября. Двое мальчиков ехали на одном самокате, что категорически запрещено. В какой-то момент они стали пересекать проезжую часть и врезались в движущуюся «Приору», за рулем которой находился 35-летний водитель.
— В результате ДТП водитель и пассажир электросамоката, мальчики 13 и 12 лет, с различными травмами обратились за медицинской помощью, после ее оказания отпущены. По факту дорожной аварии начато разбирательство, — сообщили в пресс-службе ГАИ Уфы.
В дорожной полиции напоминают, что арендовать самокаты несовершеннолетним детям запрещено, а родителей, передавших управление ими своим отпрыскам, ждет штраф до 100 тысяч рублей.
— Родителям необходимо ежедневно напоминать своим детям о правилах дорожного движения, это поможет сохранить их жизнь и здоровье, — подчеркнули в ГАИ Уфы.
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