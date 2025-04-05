В Волгограде готовят к открытию новый мемориал на Мамаевом кургане

В Волгограде завершается большой ремонт входной группы Мамаева кургана. Несколько месяцев посетители мемориального комплекса испытывали неудобства из-за ремонта лестниц и пешеходных зон — их приводили в порядок к Юбилею Победы. Также в год 80-летия Победы здесь появился новый мемориал в виде тумб с названиями городов. Готовность объекта к открытию в субботу, 5 апреля, оценили губернатор Андрей Бочаров и мэр Владимир Марченко.