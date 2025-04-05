В Волгограде готовят к открытию новый мемориал на Мамаевом кургане

В Волгограде завершается большой ремонт входной группы Мамаева кургана. Несколько месяцев посетители мемориального комплекса испытывали неудобства из-за ремонта лестниц и пешеходных зон — их приводили в порядок к Юбилею Победы. Также в год 80-летия Победы здесь появился новый мемориал в виде тумб с названиями городов. Готовность объекта к открытию в субботу, 5 апреля, оценили губернатор Андрей Бочаров и мэр Владимир Марченко.
Монолитные тумбы слева от лестницы зеркально повторяют те, которые уже много лет находятся справа — там высечены названия городов-героев. Новые тумбы пока без подписей, но скоро на них нанесут названия Сталинграда, Калач-на-Дону и населенных пунктов — Рубежей Сталинградской доблести, сообщает администрация региона.
Владимир Марченко сообщил Андрею Бочарову, что эти тумбы монолитные, а не облицованные плиткой, поэтому должны послужить долго.
«Это на века», — понадеялся губернатор.
Власти отмечают, что работы у подножия Мамаева кургана уже завершены на 97%, и скоро мемориальный комплекс будет встречать гостей в самом презентабельном виде.