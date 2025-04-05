Врачи санавиации Пермского края спасли новорождённого младенца

«Только с начала этого года врачи эвакуировали 84 пациента, которым требовалась срочная помощь. Благодаря улучшению оснащения и “лётной погоде” это в два раза больше, чем в 2024 году за тот же период. А всего по земле и по воздуху с начала года совершили 450 выездов», — пояснил Дмитрий Махонин.