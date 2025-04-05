Врачи санавиации Пермского края спасли новорождённого младенца с патологией, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.
Ребёнок родился в Чернушке. Врачи нашли у малыша врождённую патологию, которая была связана с несовместимостью его группы крови и группой крови его мамы.
«Это заболевание требует безотлагательной медицинской помощи в специализированном отделении педиатрического стационара», — пояснил губернатор особенности случая.
Медики санавиации прилетели в Чернушку, чтобы забрать малыша и его маму в больницу в Пермь.
«Впервые в современной истории летающей скорой помощи на борт был принят самый маленький пациент — новорождённый, появившийся на свет сутки назад. Для эвакуации малыша была привлечена неонатальная реанимационная бригада перинатального центра Краевой клинической больницы. Всё прошло успешно, и сейчас маленький пациент и его мама находятся под наблюдением врачей», — рассказал Дмитрий Махонин историю спасения малыша.
Глава региона уточнил, что в тот же день медики санавиации Пермского края спасли ещё двух пациентов — взрослых. Всех их доставили в краевой центр. Врачи провели в воздухе пять часов.
«Только с начала этого года врачи эвакуировали 84 пациента, которым требовалась срочная помощь. Благодаря улучшению оснащения и “лётной погоде” это в два раза больше, чем в 2024 году за тот же период. А всего по земле и по воздуху с начала года совершили 450 выездов», — пояснил Дмитрий Махонин.