Пожар уничтожил семь строений и повредил дачный дом в Бобруйском районе 4 апреля

Сильный пожар на Бобруйщине уничтожил семь строений и повредил дачный дом. Как проинформировали в МЧС, сообщение об огне, охватившем блок хозяйственных построек в деревне Углы Бобруйского района, поступило на пульт спасателей в пятницу, 4 апреля 2025 года, в 14.08. Сотрудники оперативно прибыли на место ЧП.