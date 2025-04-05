Пожар уничтожил семь строений и повредил дачный дом в Бобруйском районе 4 апреля

Сильный пожар на Бобруйщине уничтожил семь строений и повредил дачный дом. Как проинформировали в МЧС, сообщение об огне, охватившем блок хозяйственных построек в деревне Углы Бобруйского района, поступило на пульт спасателей в пятницу, 4 апреля 2025 года, в 14.08. Сотрудники оперативно прибыли на место ЧП.
— Огонь, подгоняемый ветром, по сухой траве мгновенно добрался до строений и полностью захватил их. Прибывшие подразделения МЧС не дали пожару выйти за пределы зоны горения, — рассказали спасатели.
Результат разгула огня, увы, весьма существенный: сразу семь хозпостроек, расположенных на трех подворьях, фактически уничтожены. Помимо этого, при пожаре пострадал дачный дом, у него повреждены и стены, и кровля.
По предварительным сведениям, причина пожара — неосторожное обращение с огнем, виновные лица в настоящее время устанавливаются.
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