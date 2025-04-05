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Рейс из Иркутска в Красноярск направили в Новосибирск

Рейс FV6882 Иркутск — Красноярск ушёл на запасной аэродром в Толмачёво. Сейчас он уже снова направляется в Красноярск.

Источник: Аргументы и факты

Рейс FV6882 Иркутск — Красноярск по погодным условиям ушёл на запасной аэродром Толмачёво (Новосибирск). Об этом irk.aif.ru сообщили в аэропорту Красноярска. Сейчас аэропорт работает по фактической погоде, рейсы на прилёт и вылет не задерживаются.

В аэропорту Толмачёво корреспонденту irk.aif.ru сообщили, что рейс FV6882 вылетел в Красноярск в 15:39 по новосибирскому времени и скоро должен совершить посадку в международном аэропорту Красноярск им. Д. А. Хворостовскому.

Изначально рейс из Иркутска должен был прибыть туда в 13:20 по красноярскому времени (14:20 по иркутскому).