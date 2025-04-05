Рейс из Иркутска в Красноярск направили в Новосибирск

Рейс FV6882 Иркутск — Красноярск по погодным условиям ушёл на запасной аэродром Толмачёво (Новосибирск). Об этом irk.aif.ru сообщили в аэропорту Красноярска. Сейчас аэропорт работает по фактической погоде, рейсы на прилёт и вылет не задерживаются.