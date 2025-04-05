С перебоями электричества в селе под Хабаровском разобралась прокуратура

В ходе проверки выяснилось, что напряжение в электросетях домов не соответствует нормам, из-за чего бытовые приборы, особенно в отопительный сезон, работают с перебоями. Это создаёт неудобства для жителей и нарушает их права на качественные коммунальные услуги.