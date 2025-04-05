С перебоями электричества в селе под Хабаровском разобралась прокуратура

В Хабаровском районе прокуратура провела проверку после появления в интернете видео, где жители села Гаровка-1 жаловались на постоянные перебои с электричеством в своих домах. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В ходе проверки выяснилось, что напряжение в электросетях домов не соответствует нормам, из-за чего бытовые приборы, особенно в отопительный сезон, работают с перебоями. Это создаёт неудобства для жителей и нарушает их права на качественные коммунальные услуги.
Прокурор направил представление руководителю филиала «Хабаровские электрические сети» АО «ДРСК» с требованием устранить нарушения. Кроме того, по инициативе надзорного органа главного инженера компании привлекли к административной ответственности за несоблюдение нормативов.
Как добавили в ведомстве, проблему удалось решить благодаря новой трансформаторной подстанции. Она позволила снизить нагрузку на старую и привести напряжение в домах жителей Гаровки-1 к нормальным значениям.