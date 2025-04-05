В Беларуси выбрали самые благоустроенные города. Может, это ваши?

В первой категории (сюда входит Минск и все областные центры) победил Могилев. Он набрал 318 баллов и получит за это премию в размере 8 тысяч базовых величин (336 тысяч рублей).
Среди городов с населением от 50 тыс. жителей и более выиграли Новополоцк и Кобрин. Их наградой станут 3 тысячи базовых величин (126 тысяч рублей).
Воложин, Береза и Жабинка стали победителями среди городов и городских поселков с населением от 10 до 50 тыс. жителей (это третья категория). Их поощрят суммой в размере 2 тысячи базовых (84 тысячи рублей).
Среди городов и городских поселков с населением до 10 тыс. жителей лучшими стали Чериков, Бешенковичи, Мядель и Петриков. Им достанется по 1500 базовых (63 тысячи рублей).
Самыми благоустроенными также признаны деревня Лясковичи и агрогородок Беловежский Брестской области, агрогородки Мазолово и Лужки Витебской области, Веремейки Могилевской области. Они получат по 800 базовых (33,6 тыс. рублей).
«Призовые» выделят из республиканского бюджета. Предполагается, что города и деревни потратят эти средства на развитие инфраструктуры.
Напомним, такие смотры проводятся ежегодно. Населенные пункты оценивают в течение года по различным параметрам (площади зеленых насаждений на одного жителя, количеству спортивных площадок, обеспеченности общественными туалетами, качеству дорог и другим).
По итогам 2023 года среди областных центров самым благоустроенным стал Брест. Среди населенных пунктов других категорий победу одерживали Мозырь, Бобруйск, Жабинка, Малорита Глубокое.