Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В южных районах Иркутской области стартовал ремонт дорог

В южных районах Иркутской области начались ремонтные работы на дорогах регионального значения.

Источник: РИА "Новости"

С ходом работ ознакомились министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов и директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Петр Демидов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Для устранения дефектов дорожного полотна используется струйно-инъекционный метод, который уже применили на подъезде к поселку Маркова. На Качугском, Александровском, Байкальском и Култукском трактах ведутся работы по очистке барьерных ограждений и дорожных знаков, а также обновлению разметки. Кроме того, специалисты приступили к заливке швов на дорожном полотне.