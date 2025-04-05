В южных районах Иркутской области стартовал ремонт дорог

С ходом работ ознакомились министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов и директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Петр Демидов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Для устранения дефектов дорожного полотна используется струйно-инъекционный метод, который уже применили на подъезде к поселку Маркова. На Качугском, Александровском, Байкальском и Култукском трактах ведутся работы по очистке барьерных ограждений и дорожных знаков, а также обновлению разметки. Кроме того, специалисты приступили к заливке швов на дорожном полотне.