В селе Башкирии впервые в истории появилась пожарная часть

На днях в селе Мурсалимкино Салаватского района Башкирии открылась первая пожарная часть. На данный момент депо располагается в здании сельсовета, но уже скоро для него построят отдельное. Как сообщили в пресс-службе госкомитета республики по ЧС, недавно завершилось и обучение пожарных, которые будут там нести службу.
В ведомстве сообщают, что сотрудники первой в истории села Мурсалимкино пожарной части прошли обучение в два этапа. К ним на место выезжали преподаватели из Уфы, вместе они отрабатывали навыки проведения аварийно-спасательных работ, изучали особенности тушения и правила оказания первой помощи.
— Помимо этого, пожарные отработали навыки вязки узлов, работы со спасательной верёвкой, эвакуации пострадавших, а также практические нормативы по надеванию боевой одежды и использованию защитного костюма, — сообщают в госкомитете Башкирии по ЧС.
Пожарная часть в Мурсалимкино заработала 4 апреля 2025 года, она будет обслуживать 9 населенных пунктов в составе трех сельсоветов.
В случае пожара обращайтесь по телефонам: +79297564423 или 8 (34777) 24316.
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