В селе Башкирии впервые в истории появилась пожарная часть

На днях в селе Мурсалимкино Салаватского района Башкирии открылась первая пожарная часть. На данный момент депо располагается в здании сельсовета, но уже скоро для него построят отдельное. Как сообщили в пресс-службе госкомитета республики по ЧС, недавно завершилось и обучение пожарных, которые будут там нести службу.