Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Высокодоходное футбольное поле под Ростовом выставили на продажу за 8 млн рублей

Новое футбольное поле под Ростовом-на-Дону решили продать почти за 8 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области выставили на продажу новое футбольное поле за 7,9 млн рулей. Предложение опубликовано на одном из сайтов с бесплатными объявлениями.

— Продается новый высокодоходный спортивный объект, есть дoпoлнитeльная территория. Общая площадь составляет 7 тысяч кв. метров, — уточняет продавец.

Футбольное поле находится на территории поселка Темерницкого Щепкинского сельского поселения Аксайского района. Площадка соответствует популярному стандарту, высота искусственной травы составляет 60 мм. Также был оборудован корпус с двумя раздевалками и душевыми.

Ранее поле использовалось при проведении региональных турниров. Предполагаемая окупаемость объекта — до двух лет.

Добавим, объявление было размещено в сети 3 апреля 2025 года и уже набрало 8,9 тысячи просмотров. Также в Ростове-на-Дону выставили на продажу молокозавод за 110 млн рублей.