Высокодоходное футбольное поле под Ростовом выставили на продажу за 8 млн рублей

В Ростовской области выставили на продажу новое футбольное поле за 7,9 млн рулей. Предложение опубликовано на одном из сайтов с бесплатными объявлениями.
— Продается новый высокодоходный спортивный объект, есть дoпoлнитeльная территория. Общая площадь составляет 7 тысяч кв. метров, — уточняет продавец.
Футбольное поле находится на территории поселка Темерницкого Щепкинского сельского поселения Аксайского района. Площадка соответствует популярному стандарту, высота искусственной травы составляет 60 мм. Также был оборудован корпус с двумя раздевалками и душевыми.
Ранее поле использовалось при проведении региональных турниров. Предполагаемая окупаемость объекта — до двух лет.
Добавим, объявление было размещено в сети 3 апреля 2025 года и уже набрало 8,9 тысячи просмотров. Также в Ростове-на-Дону выставили на продажу молокозавод за 110 млн рублей.