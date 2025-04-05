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Омские предприятия возьмут на работу 8 тысяч подростков

Школьники Омской области смогут получить временную работу.
Источник: SuperOmsk.ru

Кадровый центр Омской области в 2025 году планирует привлечь к сотрудничеству более 450 работодателей по программе временного трудоустройства. Они смогут показать школьникам перспективы работы в организации, заинтересовать их профессией и сориентировать получать образование в этом направлении.

Составить описание вакансии и найти кандидатов компаниям помогут кадровые консультанты.

«Временные рабочие места организуются на предприятиях и в организациях всех форм собственности на основании договора, который служба занятости населения заключает с работодателем. При приеме на работу организация заключает с молодым соискателем срочный трудовой договор», — пояснили в Кадровом центре Омской области.

Уточняется, что в программе могут принять участие подростки от 14 до 18 лет. При трудоустройстве каждому школьнику выплатят дополнительно к заработной плате 2,5 тысячи рублей.