Омские предприятия возьмут на работу 8 тысяч подростков

Кадровый центр Омской области в 2025 году планирует привлечь к сотрудничеству более 450 работодателей по программе временного трудоустройства. Они смогут показать школьникам перспективы работы в организации, заинтересовать их профессией и сориентировать получать образование в этом направлении.