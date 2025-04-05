В Свердловской области усилят безопасность на майские праздники

Такое поручение членам антитеррористической комиссии дал врио губернатора Денис Паслер. Он подчеркнул особую важность обеспечения безопасности во время празднования Первомая и Дня Победы, отметив, что в этих мероприятиях традиционно принимает участие множество жителей области. И заявил, что необходимо заранее предусмотреть возможные опасности и риски и принять меры для их предотвращения.