В Свердловской области усилят безопасность на майские праздники

В Свердловской области в преддверии майских праздников усилят меры безопасности на площадках, на которых ожидается большое скопление людей. Об этом сообщает департамент информполитики региона.
Такое поручение членам антитеррористической комиссии дал врио губернатора Денис Паслер. Он подчеркнул особую важность обеспечения безопасности во время празднования Первомая и Дня Победы, отметив, что в этих мероприятиях традиционно принимает участие множество жителей области. И заявил, что необходимо заранее предусмотреть возможные опасности и риски и принять меры для их предотвращения.
Особое внимание должно быть уделено стратегически важным и потенциально опасным объектам, а также местам массового скопления людей, подчеркнул Паслер. И добавил, что необходимо гарантировать повышенную защиту от террористических угроз для этих объектов и территорий.
Врио губернатора также отметил, что проведение праздничных мероприятий в местах, не отвечающих требованиям безопасности, является неприемлемым. И поручил членам правительства и главам местных администраций оказать всестороннюю поддержку правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка в праздничные дни, охране воинских памятников и мемориалов и обеспечении безопасности участников патриотических мероприятий.