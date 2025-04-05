Американист Козлов объяснил, почему Трамп считает своим кумиром президента Мак-Кинли

Сегодня личность 25-го президента США, ~управлявшего страной на рубеже 19−20 веков~, находится в тени более известных американских лидеров. Если бы не интерес Трампа, Мак-Кинли и дальше оставался бы «практически забытым президентом» даже внутри самих Штатов, отмечали американские СМИ. Тем не менее, именно его Трамп неожиданно выбрал в качестве ориентира для своего второго срока. Вновь придя в Белый дом, первым делом республиканец даже символично вернул имя Мак-Кинли самой высокой горе Северной Америки. В 2015 году федеральные власти США переиначили название пика на индейское, что Трамп посчитал несправедливым.