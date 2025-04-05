Ураганный ветер обрушился на Иркутскую область 5 апреля

По данным иркутского гидрометцентра и МЧС, ночью 6 апреля местами ожидается усиление северо-западного ветра до 20−25 м/с. В западных, северо-западных районах до 25−30 м/с. Днем местами по области до 15−20 м/с, дождь переходящий в мокрый снег и снег.