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С 12 мая из Перми планируют запустить прямые рейсы в Ташкент

Полеты будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро».

Источник: Комсомольская правда

Из Перми планируют запустить прямые авиарейсы в столицу Узбекистана. Осуществлять перелеты по данному направлению будет авиакомпания «ЮВТ-Аэро». Об этом свидетельствует расписание аэропорта Большое Савино.

Полеты из Перми в Ташкент начнутся с 12 мая. Рейсы будут выполняться на самолетах Bombardier. Перелеты будут осуществляться один раз в неделю по понедельникам с вылетом в 23:10. Время в пути составит 3 часа 20 минут. Полетная программа продлится до 25 августа.

Ранее сообщалось, что авиаперевозчик «ЮВТ-Аэро» получил временный допуск на выполнение рейсов из Перми в Ташкент с частотой три раза в неделю. В авиакомпании считают полеты по данному направлению перспективными, в связи с растущим турпотоком направление станет востребованным.