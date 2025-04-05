С 12 мая из Перми планируют запустить прямые рейсы в Ташкент

Из Перми планируют запустить прямые авиарейсы в столицу Узбекистана. Осуществлять перелеты по данному направлению будет авиакомпания «ЮВТ-Аэро». Об этом свидетельствует расписание аэропорта Большое Савино.
Полеты из Перми в Ташкент начнутся с 12 мая. Рейсы будут выполняться на самолетах Bombardier. Перелеты будут осуществляться один раз в неделю по понедельникам с вылетом в 23:10. Время в пути составит 3 часа 20 минут. Полетная программа продлится до 25 августа.
Ранее сообщалось, что авиаперевозчик «ЮВТ-Аэро» получил временный допуск на выполнение рейсов из Перми в Ташкент с частотой три раза в неделю. В авиакомпании считают полеты по данному направлению перспективными, в связи с растущим турпотоком направление станет востребованным.