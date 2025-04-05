С 12 мая из Перми планируют запустить прямые рейсы в Ташкент

Полеты из Перми в Ташкент начнутся с 12 мая. Рейсы будут выполняться на самолетах Bombardier. Перелеты будут осуществляться один раз в неделю по понедельникам с вылетом в 23:10. Время в пути составит 3 часа 20 минут. Полетная программа продлится до 25 августа.