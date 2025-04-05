1,7 тысячи медиков Ростовской области получают соцвыплату в 50 тысяч рублей

С начала 2025 года в Ростовской области специальную социальную выплату назначили для 18,3 тысячи специалистов сферы здравоохранения. При этом 1,7 тысячи человек получают по 50 тысяч рублей, сообщили в донском отделении СФР.
На указанный вид поддержки имеют право медики первичного звена здравоохранения, центральных, районных и участковых больниц, а также работники скорой помощи.
— Средства перечисляются на основании данных медорганизаций. Учреждения ежемесячно формируют электронный реестр. В нем также указывают сумму и данные, по которым она рассчитана, — разъяснила управляющий отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.
Для получения средств не нужно подавать заявления или справки, поддержка перечисляется по реквизитам, которые указывают работодатели.
Добавим, размер выплаты варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста, вида организации и численности населенного пункта, в котором работаем медик.