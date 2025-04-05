ГАИ Башкирии подвели итоги массового рейда на дорогах

В результате массовых проверок сотрудники ГАИ составили более 1600 протоколов о нарушениях ПДД. Пятерых водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, поймали за нарушением уже не в первый раз. Теперь им грозит уголовная ответственность.