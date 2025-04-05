ГАИ Башкирии подвели итоги массового рейда на дорогах

По данным ГАИ Башкирии, за сутки на дорогах республики остановили и задержали 54 нетрезвых водителя. Итоги массовых проверок опубликовал в своем телеграм-канале главный Госавтоинспектор Владимир Севастьянов.
В результате массовых проверок сотрудники ГАИ составили более 1600 протоколов о нарушениях ПДД. Пятерых водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, поймали за нарушением уже не в первый раз. Теперь им грозит уголовная ответственность.
— Важно помнить, что подобные рейды направлены не только на наказание, но и на профилактику. Мы все должны работать вместе, чтобы сделать наши дороги безопаснее, — написал в своем телеграм-канале главный Госавтоинспектор Башкирии.
По данным Минтранса республики, за прошедшие сутки на дорогах Башкирии произошло 8 ДТП, из которых 4 в Уфе. В авариях пострадали 12 человек, обошлось без погибших.
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