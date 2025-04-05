Скорость прокатных самокатов ограничат в Минске до семи километров в час

Мингорисполком ввел новые правила для операторов средств персональной мобильности (СПМ), в том числе и электросамокатов. Новые правила вводятся для того, чтобы повысить уровень безопасности и сократить число инцидентов на дорогах Минска.
На территории Минска двигаться на СПМ в пределах первого кольца можно будет на скорости до 15 километров в час. Ограничения в пределах второго кольца — не более 17 километров в час, на всех оставшейся части белорусской столицы — до 20 километров в час.
Помимо этого, на отдельных участках улиц скорость движения ограничивается семью километрами в час.
Также определены зоны, где запрещено начинать или завершать аренду, останавливаться и парковать арендные СМП, в том числе и электросамокаты.
Как пояснили в ГАИ, подобные ограничения являются вполне обоснованной мерой: только за 2024 года число ДТП с участием арендных самокатов в Минске выросло в 4 раза. 53 человека получили травмы, один погиб.
Ранее мы писали о том, что стоимость проезда в общественном транспорте дорожает в Минске (тут про это).