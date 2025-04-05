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Вышла третья серия нейромультика об Омске

Необычные видеоролики создает омич Роман Герасимов.
Источник: Комсомольская правда

ЖД-вокзал Омска и местное метро, ларек с беляшами и здание филармонии, памятники Чокану Валиханову и сантехнику Степанычу, пейзаж с закатом — все это вошло в ролик продюсера Романа Герасимова. 4 апреля-2025 омич представил уже третью серию мультфильма, созданного при помощи нейросети.

Фото: Роман Герасимов.

Работа передает трепетное чувство любви автора к городу. Видео в стиле Ghibli сопровождает фрагмент музыкального трека из «Смешариков», посвященного Сибири. Достопримечательности показаны в разное время суток. На последнем кадре можно увидеть надпись «С любовью из Омска».

Ролик, как и два предыдущих, получился коротким. Всего лишь за 17 секунд он успевает пропитать зрителя позитивом и задать настроение.

Ранее «КП Омск» подробно рассказала о творчестве Романа Герасимова.