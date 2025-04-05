Вышла третья серия нейромультика об Омске

ЖД-вокзал Омска и местное метро, ларек с беляшами и здание филармонии, памятники Чокану Валиханову и сантехнику Степанычу, пейзаж с закатом — все это вошло в ролик продюсера Романа Герасимова. 4 апреля-2025 омич представил уже третью серию мультфильма, созданного при помощи нейросети.