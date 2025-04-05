В Нукусе стартовал первый Аральский культурный саммит

Стоит отметить, что Аральский культурный саммит 2025 был открыт 4 апреля во время первого Глобального климатического форума в Самарканде. В нем приняли участие главы государств центральноазиатского региона и стран Европы. А 5 и 6 апреля саммит продолжил свою работу в городе Нукусе, недалеко от Аральского моря.