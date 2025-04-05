Коммунальные службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что снегопад, местами сильный, а также метель начнутся в Москве и Подмосковье уже после полуночи. «С 01:00 в Подмосковье и с 02:00 в Москве ожидаются осадки, местами сильные в виде снега и мокрого снега, которые будут сопровождаться местами усилением северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что непогода может сохраниться до вечера понедельника, 7 апреля.