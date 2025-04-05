Коммунальные службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада

Он сослался на прогноз синоптиков, согласно которому предстоящей ночью и в течение всего дня воскресенья, 6 апреля, ожидаются дождь, снег и мокрый снег, заморозки и усиление ветра с порывами до 17 м/с. «Прирост свежевыпавшего снега к вечеру 6 апреля в отдельных районах города может составить до 15 см, в связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — сказал Бирюков.
Цитирующий его официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства мэрии также отмечает, что коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети и по мере выпадения осадков будут проводить необходимые регламентные процедуры. «Особое внимание уделим очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам соцсферы и потребительского рынка», — подчеркивают в комплексе. Под особым контролем здесь держат функционирование систем жизнеобеспечения. В частности, электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания.
Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что снегопад, местами сильный, а также метель начнутся в Москве и Подмосковье уже после полуночи. «С 01:00 в Подмосковье и с 02:00 в Москве ожидаются осадки, местами сильные в виде снега и мокрого снега, которые будут сопровождаться местами усилением северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что непогода может сохраниться до вечера понедельника, 7 апреля.
Кроме того, синоптики предупреждают о возможном образовании на дорогах гололедицы и установлении временного снежного покрова. Причиной резкого ухудшения погоды специалисты называют столкновение контрастных воздушных масс в зоне холодного атмосферного фронта, который накануне пересек Центральную Россию. Это способствовало образованию активного циклона на фронтальной волне.
Согласно прогнозам, температура воздуха предстоящей ночью в столице может колебаться от минус 3 до минус 1 градуса, по области — от минус 6 до минус 1 градуса. Днем в воскресенье столбики термометров покажут в Москве от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье — от минус 3 до плюс 2 градусов.