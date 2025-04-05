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В Беларуси изменен порядок сдачи экзамена на водительские права

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси постановлением МВД изменен порядок сдачи экзамена на водительские права. Официальный документ от 7 марта 2025 года № 73 опубликован сегодня на Национальном правовом портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: Willian Cittadin/CC0

Постановлением внесены изменения в инструкцию о порядке приема квалификационных экзаменов на право управления механическим транспортным средством. Нововведения направлены на повышение навыков водителей механических транспортных средств, получивших право управления, оптимизацию и совершенствование порядка приема квалификационных экзаменов, создание комфортных условий для граждан.

Брифинг на эту тему с участием начальника главного управления Госавтоинспекции МВД Виктора Ротченкова состоится 7 апреля.