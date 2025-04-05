В Беларуси изменен порядок сдачи экзамена на водительские права

Постановлением внесены изменения в инструкцию о порядке приема квалификационных экзаменов на право управления механическим транспортным средством. Нововведения направлены на повышение навыков водителей механических транспортных средств, получивших право управления, оптимизацию и совершенствование порядка приема квалификационных экзаменов, создание комфортных условий для граждан.
Брифинг на эту тему с участием начальника главного управления Госавтоинспекции МВД Виктора Ротченкова состоится 7 апреля.