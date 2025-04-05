В Беларуси изменен порядок сдачи экзамена на водительские права

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси постановлением МВД изменен порядок сдачи экзамена на водительские права. Официальный документ от 7 марта 2025 года № 73 опубликован сегодня на Национальном правовом портале, сообщает БЕЛТА.