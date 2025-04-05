Массовые перебои в работе ТВ и радио ожидаются в Ростовской области с 7 апреля

В Новочеркасске, а также еще 11 населенных пунктах Ростовской области на следующей неделе, с 7 по 11 апреля, будут временно отключать теле- и радиосигнал. Предупреждение об этом опубликовали на сайте РТРС.
Перебои в вещании ожидаются:
7 апреля:
— в слободе Позднеевка Миллеровского района (с 11 по 17 часов);
— в хуторе Сиротском Дубовского района (с 11 до 17 часов).
8 апреля:
— в поселке Денисовском Ремонтненского района (с 11 до 17 часов);
— в селе Покровское Неклиновского района (с 10 до 16 часов).
9 апреля:
— в хуторе Никольском Заветинского района (с 11 до 17 часов);
— в слободе Титовка Миллеровского района (с 11 до 17 часов).
10 апреля:
— в поселке Каштановском Обливского района (с 11 до 17 часов);
— в селе Киселевка Заветинского района (с 11 до 17 часов);
— в Новочеркасске (с 10 до 19 часов).
11 апреля:
— в слободе Поповка Кашарского района (с 11 до 17 часов);
— в селе Ремонтное Ремонтненского района (с 11 до 17 часов);
— в поселке Суходольном Верхнедонского района (с 11 до 17 часов).
Кратковременные отключения собираются провести во время профилактических и плановых работ. Все действия согласовали с вещателями.