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Массовые перебои в работе ТВ и радио ожидаются в Ростовской области с 7 апреля

Жителей Ростовской области предупредили о перебоях в работе ТВ и радио с 7 по 11 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске, а также еще 11 населенных пунктах Ростовской области на следующей неделе, с 7 по 11 апреля, будут временно отключать теле- и радиосигнал. Предупреждение об этом опубликовали на сайте РТРС.

Перебои в вещании ожидаются:

7 апреля:

— в слободе Позднеевка Миллеровского района (с 11 по 17 часов);

— в хуторе Сиротском Дубовского района (с 11 до 17 часов).

8 апреля:

— в поселке Денисовском Ремонтненского района (с 11 до 17 часов);

— в селе Покровское Неклиновского района (с 10 до 16 часов).

9 апреля:

— в хуторе Никольском Заветинского района (с 11 до 17 часов);

— в слободе Титовка Миллеровского района (с 11 до 17 часов).

10 апреля:

— в поселке Каштановском Обливского района (с 11 до 17 часов);

— в селе Киселевка Заветинского района (с 11 до 17 часов);

— в Новочеркасске (с 10 до 19 часов).

11 апреля:

— в слободе Поповка Кашарского района (с 11 до 17 часов);

— в селе Ремонтное Ремонтненского района (с 11 до 17 часов);

— в поселке Суходольном Верхнедонского района (с 11 до 17 часов).

Кратковременные отключения собираются провести во время профилактических и плановых работ. Все действия согласовали с вещателями.