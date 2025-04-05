В Башкирии простились с погибшим на СВО Андреем Исаевым

Накануне в Белорецке на Аллее Героев простились с ефрейтором Андреем Исаевым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. 45-летний белоречанин поступил на службу в мае 2023 года — тогда на СВО он отправился добровольцем.
Как сообщили в администрации Белорецкого района Башкирии, Андрей Исаев родился в Монголии, когда там работали родители. Затем семья вернулась в родной Белорецк, где будущий герой СВО вырос и отучился в училище. До подписания контракта с Министерством обороны работал на Белорецком металлургическом комбинате, Белорецком заводе рессор и пружин. Последним местом работы был Уральский пружинный завод.
Ефрейтор Андрей Исаев погиб в ходе выполнения боевого задания 23 марта 2025 года. На прощание с бойцом в родном городе пришли родные, близкие и бывшие коллеги.
-Выражаем глубокие искренние соболезнования маме, супруге, детям, всем родным и близким Андрея Николаевича. Разделяем боль и горечь утраты. Он был мужественным воином и погиб как герой, защищая свою страну, свою малую родину от нацизма, — высказались после траурной церемонии в администрации Белорецкого района.
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