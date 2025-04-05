В Башкирии простились с погибшим на СВО Андреем Исаевым

Как сообщили в администрации Белорецкого района Башкирии, Андрей Исаев родился в Монголии, когда там работали родители. Затем семья вернулась в родной Белорецк, где будущий герой СВО вырос и отучился в училище. До подписания контракта с Министерством обороны работал на Белорецком металлургическом комбинате, Белорецком заводе рессор и пружин. Последним местом работы был Уральский пружинный завод.