Правительство назвало десять самых чистых и благоустроенных городов Беларуси

В первой категории, куда входит Минск, а также все областные центры республики, победу одержал Могилев. Именно этот областной центр набрал 318 баллов, а в качестве награды получит премию в размере 8 тысяч базовых величин (336 тысяч белорусских рублей по состоянию на 5 апреля 2025 года).