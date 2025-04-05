Правительство назвало десять самых чистых и благоустроенных городов Беларуси

Правительство своим решением приняло постановление «Об итогах республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Беларуси за 2024 год». Соответствующий документ уже опубликован на Национальном правовом портале. Самые благоустроенные и чистые города Беларуси в перечне разделены на несколько категорий.
В первой категории, куда входит Минск, а также все областные центры республики, победу одержал Могилев. Именно этот областной центр набрал 318 баллов, а в качестве награды получит премию в размере 8 тысяч базовых величин (336 тысяч белорусских рублей по состоянию на 5 апреля 2025 года).
Новополоцк и Кобрин стали победителями среди городов, где проживает более 50 тысяч человек. Сумма премии для этих победителей — три тысячи базовых величин, то есть 126 тысяч рублей.
В номинации, где представлены города и городские поселки с населением от 10 до 50 тысяч человек, лучшими из лучших названы Жабинка, Воложин и Береза. Без премии они тоже не останутся — 84 тысячи рублей (две тысячи базовых величин).
Чериков, Бешенковичи, Мядель и Петриков — лидеры в категории городов и городских поселков с населением до 10 тысяч жителей. Награда — 1500 базовых, то есть 63 тысячи рублей.
Назвало правительство и самые благоустроенные деревни и агрогородки: речь идет о деревне Лясковичи, агрогородке Беловежский Брестской области, а также агрогородках Мазолово и Лужки Витебской области, Веремейки Могилевской области. Премия — 800 базовых величин, 33600 BYN в эквиваленте.
Отметим, что все средства выделяются из республиканского бюджета, а победители направят их на дальнейшие улучшения и развитие инфраструктуры.
Ранее мы писали о том, что Мингорисполком принял решение по прокатным электросамокатам: в некоторых местах Минска их запрещают, в других — вводят ограничения скорости (все, что нужно знать о новых правилах — вот тут).