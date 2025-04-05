ФСИН: «битцевский маньяк» Пичушкин готов признаться еще в 11 убийствах

«Он всегда максимально старался, чтобы ему больше приписали — он хотел стать первым, самым страшным маньяком. Он очень переживал, когда “ангарский маньяк” превзошел его по числу убитых. Поэтому, поверьте, ни о какой раскрытости и о том, что его уговорили, речи не идет. Он изначально хотел как можно больше на себя взять и сейчас это сделал», — рассказала Ева Меркачева.