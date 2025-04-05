Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Батайска заподозрили в убийстве брата, возбуждено дело

В Батайске мужчина зарезал брата во время ссоры.
Источник: Комсомольская правда

35-летнего жителя Батайска заподозрили в убийстве брата. Обвинение уже предъявлено, мужчину взяли под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По данным следствия, смертельная ссора на бытовой почве произошла 3 апреля 2025 года. Младший брат бросился на старшего и несколько раз ударил его ножом в грудь и спину. Пострадавший умер на месте.

Подозреваемого задержали сразу же после случившегося, позже было возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 105 УК РФ). Сейчас следователи еще уточняют детали и обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Батайске арестовали подозреваемого в поджоге двух частных домов.