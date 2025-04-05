Жителя Батайска заподозрили в убийстве брата, возбуждено дело

35-летнего жителя Батайска заподозрили в убийстве брата. Обвинение уже предъявлено, мужчину взяли под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
По данным следствия, смертельная ссора на бытовой почве произошла 3 апреля 2025 года. Младший брат бросился на старшего и несколько раз ударил его ножом в грудь и спину. Пострадавший умер на месте.
Подозреваемого задержали сразу же после случившегося, позже было возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 105 УК РФ). Сейчас следователи еще уточняют детали и обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее в Батайске арестовали подозреваемого в поджоге двух частных домов.