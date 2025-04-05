В Москве обновили более 180 спортивных и детских площадок

«В 2024 году город построил 74 жилых комплекса по программе реновации. Территории рядом с домами оборудованы детскими и спортивными площадками. На сегодня их суммарное количество около возведенных в прошлом году новостроек превышает 180: свыше 100 детских и более 80 спортивных площадок. Всего по программе реновации благоустроят около двух тысяч гектаров придомовых территорий», — рассказал заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.