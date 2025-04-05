ГАИ утвердила новые правила сдачи экзаменов на водительские права в Беларуси

Есть и некоторые другие новшества. К примеру, если экзаменуемый хочет получить права категории «С», но при этом уже имеет удостоверение категории «В», то по обновленным правилам ему не придется сдавать экзамен на автодроме, а продемонстрировать свои навыки нужно будет только в городе.