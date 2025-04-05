ГАИ утвердила новые правила сдачи экзаменов на водительские права в Беларуси

Министерство внутренних дел Беларуси своим постановлением изменило порядок и правила сдачи экзамена на получение водительского удостоверения. Документ, размещенный на Национальном правовом портале, датируется 7 марта 2025 года, однако в силу он вступает после своего официального опубликования, что произошло в субботу, 5 апреля 2025 года.
Изменений множество, среди самых главных, новые правила сдачи практического экзамена в городе: по старым правилам экзаменатор-сотрудник ГАИ оценивал экзаменуемого по восьми обязательным пунктам, теперь оценка будет осуществляться по только трем пунктам. Речь, в частности, идет о развороте на нерегулируемом перекрестке, левом повороте, а также движении с максимально разрешенной скоростью с соблюдением безопасной дистанции и интервалов.
Второй аспект — усложнение сдачи экзамена на площадке. Для получения положительной оценки ранее требовалось выполнить два элемента из четырех, по обновленным правилам сдавать придется уже три элемента.
Есть и некоторые другие новшества. К примеру, если экзаменуемый хочет получить права категории «С», но при этом уже имеет удостоверение категории «В», то по обновленным правилам ему не придется сдавать экзамен на автодроме, а продемонстрировать свои навыки нужно будет только в городе.
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