Илья Резник написал гимн Крыма: произведение рассмотрит конкурсная комиссия

Конкурс на новый гимн региона объявили 1 декабря 2024 года. В настоящее время идет прием заявок, который будет завершен 31 мая 2025 года Оценка музыкальных творений и выборы лучшего варианта будет проходить с 1 по 30 июня 2025 года.