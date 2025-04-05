Илья Резник написал гимн Крыма: произведение рассмотрит конкурсная комиссия

В Республике Крым власти объявили конкурс на новый гимн, в котором принял участие знаменитый поэт-песенник Илья Резник.
Мэр Ялты сообщила, что он создал музыкальное произведение в соавторстве с экс-сенатором Ольгой Ковитиди.
Известный поэт сочинил текст, а крымский политик написала музыку.
«Их совместное произведение будет направлено в конкурсную комиссию Госсовета для участия в творческом конкурсе на лучший проект нового государственного гимна республики», — отметила Янина Павленко.
Конкурс на новый гимн региона объявили 1 декабря 2024 года. В настоящее время идет прием заявок, который будет завершен 31 мая 2025 года Оценка музыкальных творений и выборы лучшего варианта будет проходить с 1 по 30 июня 2025 года.