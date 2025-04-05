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Илья Резник написал гимн Крыма: произведение рассмотрит конкурсная комиссия

Гимн для Крыма написал Илья Резник.

Источник: соцсети

В Республике Крым власти объявили конкурс на новый гимн, в котором принял участие знаменитый поэт-песенник Илья Резник.

Мэр Ялты сообщила, что он создал музыкальное произведение в соавторстве с экс-сенатором Ольгой Ковитиди.

Известный поэт сочинил текст, а крымский политик написала музыку.

«Их совместное произведение будет направлено в конкурсную комиссию Госсовета для участия в творческом конкурсе на лучший проект нового государственного гимна республики», — отметила Янина Павленко.

Конкурс на новый гимн региона объявили 1 декабря 2024 года. В настоящее время идет прием заявок, который будет завершен 31 мая 2025 года Оценка музыкальных творений и выборы лучшего варианта будет проходить с 1 по 30 июня 2025 года.