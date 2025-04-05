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Прокуратура контролирует устранение последствий урагана в Иркутской области

В ряде населенных пунктов произошло аварийное отключение света и пожары.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

5 апреля в Иркутскую область пришел циклон. В нескольких населенных пунктах зарегистрированы порывы ветра до 25 м/с. Как сообщили КП-Иркутск, непогода и шквалистый ветер на территориях Тайшетского, Чунского, Нижнеудинского и Тулунского районов стали причиной разрушения кровли, обрыва линий электропередач, аварийного отключения подачи электричества, возникновения пожаров.

— Органы прокуратуры Иркутской области поставили на контроль вопросы защиты прав жителей, устранения последствий непогоды и восстановления электроснабжения в населенных пунктах, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что жители пострадавших территорий могут обратиться за защитой своих прав в органы прокуратуры по месту жительства, а также через интернет-приемную на официальном сайте прокуратуры Иркутской области.