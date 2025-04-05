Глава района Уфы показал, где появится новый сквер на улице Менделеева

Сегодня, 5 апреля, в своих соцсетях глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов показал место, где власти планируют построить новый сквер. Благоустроенное пространство появится на улице Менделеева, где еще прошлым летом располагались киоски. Их недавно снесли.
В своих соцсетях чиновник написал, что место для будущего сквера выбрали именно там не случайно.
— Давно уже замечал, что улица перегружена и нет места, где можно «подышать». Общественные пространства для того и нужны, чтобы прогуляться, передохнуть и просто посидеть на лавочке, — пишет Илвир Нурдавлятов.
Власти планируют начать благоустройство сквера уже в апреле этого года. Туда завезут чернозем, сделают пешеходные дорожки, высадят деревья и так далее. Как заявил глава района, местные предприниматели «пожелали присоединиться и внести свой вклад в благоустройство сквера».
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