Порывы ураганного ветра в Братске достигли 28 метров в секунду

Ураган, который 5 апреля пришел в Иркутскую область, добрался до Братска. В настоящий момент порывы ветра там достигают 28 метров в секунду. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Братска Александр Дубровин.
— Не выходите без надобности из дома, не отпускайте детей. Соблюдайте правила пожарной безопасности! Не разводите костры, не разжигайте мангалы. Остановить огонь в условиях сильнейшего ветра просто невозможно, — обратился градоначальник к жителям.
Все городские службы Братска переведены в усиленный режим работы. Отключено электричество в некоторых СНТ и в частном секторе превентивно для того, чтобы при перехлесте проводов не возникло возгорание. Александ Дубровин отметил, что получает доклады от всех руководителей городских служб. Ситуация находится под контролем.