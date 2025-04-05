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Порывы ураганного ветра в Братске достигли 28 метров в секунду

Городские службы переведены в усиленный режим работы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ураган, который 5 апреля пришел в Иркутскую область, добрался до Братска. В настоящий момент порывы ветра там достигают 28 метров в секунду. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Братска Александр Дубровин.

— Не выходите без надобности из дома, не отпускайте детей. Соблюдайте правила пожарной безопасности! Не разводите костры, не разжигайте мангалы. Остановить огонь в условиях сильнейшего ветра просто невозможно, — обратился градоначальник к жителям.

Все городские службы Братска переведены в усиленный режим работы. Отключено электричество в некоторых СНТ и в частном секторе превентивно для того, чтобы при перехлесте проводов не возникло возгорание. Александ Дубровин отметил, что получает доклады от всех руководителей городских служб. Ситуация находится под контролем.