Порывы ураганного ветра в Братске достигли 28 метров в секунду

Все городские службы Братска переведены в усиленный режим работы. Отключено электричество в некоторых СНТ и в частном секторе превентивно для того, чтобы при перехлесте проводов не возникло возгорание. Александ Дубровин отметил, что получает доклады от всех руководителей городских служб. Ситуация находится под контролем.