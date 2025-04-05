Главврач студенческой поликлиники Минска назвала самые частые болезни

Главный врач 33-й студенческой поликлиники Минска Елена Харькова поделилась, как пишет БелТА, некоторой статистикой и назвала самые распространенные среди молодежи болезни.
— Самую большую долю (52%) занимают болезни органов дыхания. На втором месте болезни костно-мышечной системы, на третьем — болезни глаз. Четвертое место у болезней мочеполовой системы, — констатировала специалист.
Вместе с тем, по словам Елены Харьковой, ежегодно заболеваемость студенческой молодежи снижается на 6%. К слову, студенческая поликлиника Минска обслуживает 60 тысяч студенов, 50 тысяч — иногородние граждане Беларуси, проживающие в общежитиях, оставшиеся 10 тысяч — студенты-иностранцы.
Ранее мы писали о том, что скорость прокатных самокатов ограничат в Минске до семи километров в час (тут про это).