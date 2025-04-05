В Омске открылся Фиджитал-центр

В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» в Омске возвели Фиджитал-центр. Как рассказал 5 апреля губернатор Виталий Хоценко, новое пространство появилось благодаря совместной работе с «Парламентским клубом».
«Здесь оборудованы зоны Playstation, VR и компьютерная зона, а также “умная” спортивная площадка, где можно заниматься мини-футболом, баскетболом, панна-футболом, воркаутом», — поделился подробностями глава региона.
Рядом с Центром, который обещает стать востребованным среди местной молодежи, собираются облагородить территорию. Благоустроительные работы должны завершиться через два месяца.
Губернатор отметил, что новый комплекс окажется не единственной в своем роде точкой притяжения. Фиджитал-отделения запускаются и в спортшколах города.