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В Омске открылся Фиджитал-центр

В нем обустроили залы для занятий разными видами спорта.

Источник: Комсомольская правда

В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» в Омске возвели Фиджитал-центр. Как рассказал 5 апреля губернатор Виталий Хоценко, новое пространство появилось благодаря совместной работе с «Парламентским клубом».

«Здесь оборудованы зоны Playstation, VR и компьютерная зона, а также “умная” спортивная площадка, где можно заниматься мини-футболом, баскетболом, панна-футболом, воркаутом», — поделился подробностями глава региона.

Рядом с Центром, который обещает стать востребованным среди местной молодежи, собираются облагородить территорию. Благоустроительные работы должны завершиться через два месяца.

Губернатор отметил, что новый комплекс окажется не единственной в своем роде точкой притяжения. Фиджитал-отделения запускаются и в спортшколах города.