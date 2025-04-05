В Ростове-на-Дону подтопило подземный переход

Сегодня, 5 апреля, в Ростове-на-Дону подтопило подземный пешеходный переход на пересечении улицы Большой Садовой и переулка Нахичеванского. Об этом сообщили городские власти.
— В результате порыва коммуникаций АО «Ростовводоканал» начало подтапливать туннельную пешеходную часть, — говорится на сайте администрации Ростова-на-Дону.
Сейчас специалисты оперативно устраняют проблему.
Напомним, похожая ситуация была в марте 2025 года в переходе на площади Карла Маркса. Тогда из-за перепада температур произошло замыкание насоса.