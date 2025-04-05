Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улице Южной в Калининграде введут одностороннее движение до конца июля

Ограничения будут действовать с 14 апреля.

На улице Южной в Калининграде введут одностороннее движение до конца июля. Ограничения связаны с обустройством тротуара в Трамвайном переулке. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения будут действовать с 14 апреля по 27 июля. Одностороннее движение введут от улицы Суворова до Трамвайного переулка.

«Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, включая схему объезда согласно утвержденному проекту организации дорожного движения, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта возложена на подрядчика», — сообщили в мэрии.

Обустройством тротуара на Трамвайном переулке займётся ООО «Калининград Спецстрой». В марте с компанией заключили договор на 25,4 миллиона рублей.

Ранее в Калининграде опубликовали список тротуаров для ремонта в 2025 году, в него вошли более 30 участков. В городском бюджете на работы заложили 250 миллионов рублей, ещё столько же пообещали добавить из региональной казны.