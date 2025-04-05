На улице Южной в Калининграде введут одностороннее движение до конца июля. Ограничения связаны с обустройством тротуара в Трамвайном переулке. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ограничения будут действовать с 14 апреля по 27 июля. Одностороннее движение введут от улицы Суворова до Трамвайного переулка.
«Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, включая схему объезда согласно утвержденному проекту организации дорожного движения, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта возложена на подрядчика», — сообщили в мэрии.
Обустройством тротуара на Трамвайном переулке займётся ООО «Калининград Спецстрой». В марте с компанией заключили договор на 25,4 миллиона рублей.
Ранее в Калининграде опубликовали список тротуаров для ремонта в 2025 году, в него вошли более 30 участков. В городском бюджете на работы заложили 250 миллионов рублей, ещё столько же пообещали добавить из региональной казны.