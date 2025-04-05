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Синоптик предупредил жителей Москвы о вероятности ледяного дождя

Тишковец: с воскресенья на понедельник в Москве может выпасть ледяной дождь.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Около полуночи с воскресенья на понедельник в Москве есть вероятность выпадения ледяного дождя, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На дорогах (Москвы — ред.) сформируется гололедица толщиной от 2 до 5 миллиметров, около полуночи с 6 на 7 апреля — есть вероятность ледяного дождя», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что к вечеру воскресенья температура станет отрицательной, при этом из-за стопроцентной влажности воздуха будет казаться, что на улице ударил 10-градусный мороз.