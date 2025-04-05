В Ростовской области объяснили нарушение запрета на проезд через хутор Плешаков

В Ростовской области был нарушен запрет проезда через хутор Плешаков. Ситуацию уже прояснили, сообщил в своем телегам-канале глава администрации Каменского района Владимир Савин.
Чиновник подтвердил, что 5 апреля на подъезде к хутору отметили движение большегрузов. После этого на место выехал глава администрации Гусевского сельского поселения Николай Деменчук. Он пообщался с местными жителями и узнал детали.
— Также был телефонный разговор с представителем компании-перевозчика. Инцидент произошел с водителями-новичками. Стороны договорились, что до всех работников компании доведут информацию о запрете проезда через хутор Плешаков, — рассказал Владимир Савин.
Также районный глава добавил, что полностью дорогу к населенному пункту перекрыть нельзя, потому что по ней проезжают сами местные жители, а также техника колхоза и КФХ.
Добавим, некоторое время назад местные пенсионеры попросили власти запретить проезд для грузовиков, которые разбивали дорогу.