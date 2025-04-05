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В Ростовской области объяснили нарушение запрета на проезд через хутор Плешаков

Районные власти выяснили, почему возобновилось движение грузовиков через хутор Плешаков.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области был нарушен запрет проезда через хутор Плешаков. Ситуацию уже прояснили, сообщил в своем телегам-канале глава администрации Каменского района Владимир Савин.

Чиновник подтвердил, что 5 апреля на подъезде к хутору отметили движение большегрузов. После этого на место выехал глава администрации Гусевского сельского поселения Николай Деменчук. Он пообщался с местными жителями и узнал детали.

— Также был телефонный разговор с представителем компании-перевозчика. Инцидент произошел с водителями-новичками. Стороны договорились, что до всех работников компании доведут информацию о запрете проезда через хутор Плешаков, — рассказал Владимир Савин.

Также районный глава добавил, что полностью дорогу к населенному пункту перекрыть нельзя, потому что по ней проезжают сами местные жители, а также техника колхоза и КФХ.

Добавим, некоторое время назад местные пенсионеры попросили власти запретить проезд для грузовиков, которые разбивали дорогу.