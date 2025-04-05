Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве в воскресенье ожидается метель

Тишковец: скорость ветра в Москве в воскресенье достигнет 15−20 метров в секунду.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Скорость ветра в Москве в воскресенье в порывах достигнет 15−20 метров в секунду, поднимется метель с ухудшением видимости до 500 метров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Завьюжит, (в Москве — ред.) скорость ветра северо-восточных румбов в порывах будет достигать 15−20 метров в секунду, поднимется метель с ухудшением видимости до 500 метров», — рассказал Тишковец.

Выпадет до 43 миллиметров осадков при норме в 37 миллиметров для всего апреля.

«Только за сутки (в Москве и регионе — ред.) выпадет до 28 миллиметров осадков, а в ночь на понедельник еще 15 миллиметров при норме всего апреля 37 миллиметров, то есть в целом даже чуть больше 100% от месячного объема небесной влаги», — отметил Тишковец.