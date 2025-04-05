В Москве в воскресенье ожидается метель

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Скорость ветра в Москве в воскресенье в порывах достигнет 15−20 метров в секунду, поднимется метель с ухудшением видимости до 500 метров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Завьюжит, (в Москве — ред.) скорость ветра северо-восточных румбов в порывах будет достигать 15−20 метров в секунду, поднимется метель с ухудшением видимости до 500 метров», — рассказал Тишковец.
Выпадет до 43 миллиметров осадков при норме в 37 миллиметров для всего апреля.
«Только за сутки (в Москве и регионе — ред.) выпадет до 28 миллиметров осадков, а в ночь на понедельник еще 15 миллиметров при норме всего апреля 37 миллиметров, то есть в целом даже чуть больше 100% от месячного объема небесной влаги», — отметил Тишковец.