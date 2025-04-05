В Москве в воскресенье ожидается метель

«Только за сутки (в Москве и регионе — ред.) выпадет до 28 миллиметров осадков, а в ночь на понедельник еще 15 миллиметров при норме всего апреля 37 миллиметров, то есть в целом даже чуть больше 100% от месячного объема небесной влаги», — отметил Тишковец.