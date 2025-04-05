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С 20 апреля в Воронежской области введут запрет на рыбалку

На территории Воронежской области с 20 апреля 2025 года начнет действовать ежегодный сезонный запрет на рыбную ловлю, а также передвижение по рекам на маломерных судах и гидроциклах.

Ограничения связаны с началом нерестового периода у рыб и продлятся до 20 июня.

Запрет направлен на сохранение и воспроизводство водных биологических ресурсов в период их активного размножения. Нарушение установленных правил может повлечь административную и даже уголовную ответственность, в зависимости от ущерба, причиненного экосистеме.

Стоит отметить, что часть ограничений вступила в силу ранее. Так, с 20 марта по 25 апреля запрещен вылов щуки, а с 15 апреля по 8 июня — судака. Также с 1 апреля по 31 мая запрещается рыбачить на расстоянии менее 500 метров от автомобильных и железнодорожных мостов и дорог.

Несмотря на запреты, в определенные периоды и зонах разрешается любительская рыбалка. Она возможна только с берега, с использованием поплавочной или донной удочки с одним крючком, а также спиннинга. Все виды плавсредств при этом запрещены.