С 20 апреля в Воронежской области введут запрет на рыбалку

Ограничения связаны с началом нерестового периода у рыб и продлятся до 20 июня.
Запрет направлен на сохранение и воспроизводство водных биологических ресурсов в период их активного размножения. Нарушение установленных правил может повлечь административную и даже уголовную ответственность, в зависимости от ущерба, причиненного экосистеме.
Стоит отметить, что часть ограничений вступила в силу ранее. Так, с 20 марта по 25 апреля запрещен вылов щуки, а с 15 апреля по 8 июня — судака. Также с 1 апреля по 31 мая запрещается рыбачить на расстоянии менее 500 метров от автомобильных и железнодорожных мостов и дорог.
Несмотря на запреты, в определенные периоды и зонах разрешается любительская рыбалка. Она возможна только с берега, с использованием поплавочной или донной удочки с одним крючком, а также спиннинга. Все виды плавсредств при этом запрещены.