С 20 апреля в Воронежской области введут запрет на рыбалку

Стоит отметить, что часть ограничений вступила в силу ранее. Так, с 20 марта по 25 апреля запрещен вылов щуки, а с 15 апреля по 8 июня — судака. Также с 1 апреля по 31 мая запрещается рыбачить на расстоянии менее 500 метров от автомобильных и железнодорожных мостов и дорог.