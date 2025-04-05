В Уфе с начала 2025 года мышиную лихорадку подхватили 57 жителей

По данным уфимской мэрии, с начала 2025 года уже 57 жителей города заболели геморрагической (мышиной) лихорадкой. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, чаще всего эту опасную болезнь подхватывают мужчины в возрасте от 20 до 50 лет.
Санитарные врачи поясняют, что такая статистика связана с тем, что именно эта группа жителей города чаще других работает на полях и огородах, работают на стройках и ездят на рыбалку и охоту.
— В целом риск заразиться мышиной лихорадкой есть для людей всех возрастов и социальных групп — в зоне риска как города, так и села. Основной переносчик инфекции — рыжая полевка, — уточнили в пресс-службе мэрии Уфы.
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