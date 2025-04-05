Порывистый ветер прогнозируют в Свердловской области 6 апреля

В регионе 6 апреля усилится ветер, его порывы будут достигать 14 метров в секунду, сообщают сотрудники ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В период непогоды гражданам следует соблюдать правила безопасности.
При сильных порывах ветра Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует гражданам держаться как можно дальше от шатких конструкций, мостов, деревьев, линий электропередач.
Ранее жителей Свердловской области предупредили об опасности на трассах региона из-за неблагоприятных метеоусловий. В регионе ожидают дождь, мокрый снег, на дорогах будет гололедица.