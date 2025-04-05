В Уфе 1420 человек написали Тотальный диктант.

Тотальный диктант состоялся 5 апреля на 50 площадках во всех частях города. Это рекордное за все время проведения акции в Уфе количество локаций. По традиции в массе своей это учебные заведения и библиотеки. Также в числе постоянных площадок Тотального диктанта Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан, администрация Уфы, исторический мультимедийный парк «Россия — моя история», Межвузовский студенческий кампус, общественное пространство для подростков «То самое место».