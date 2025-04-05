В Уфе 1420 человек написали Тотальный диктант.

1420 человек написали Тотальный диктант-2025 в Уфе. 240 из них — иностранцы, которые сдавали специально разработанный для них тест на знание русского языка TruD. Также в числе участников 96 школьников, которые выполняли специально подготовленные для детей задания в формате «Недиктант». В прошлом году было 1330 участников.
Тотальный диктант состоялся 5 апреля на 50 площадках во всех частях города. Это рекордное за все время проведения акции в Уфе количество локаций. По традиции в массе своей это учебные заведения и библиотеки. Также в числе постоянных площадок Тотального диктанта Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан, администрация Уфы, исторический мультимедийный парк «Россия — моя история», Межвузовский студенческий кампус, общественное пространство для подростков «То самое место».
Любители животных по традиции собрались в котокафе. Среди новых локаций Тотального диктанта-2025 — Уфимский юридический институт МВД России, гипермаркет «Лента», ресторан «Маяковский».
Текст специально для акции написала писательница, сценарист Марина Москвина. Диктовали его профессиональные филологи, преподаватели, чиновники, теле- и радиоведущие, журналисты, артисты, общественные деятели.
Также к проведению Тотального диктанта в Уфе привлечены более 200 волонтеров и около 100 филологов, которые проверяют работы.